Если Армении понадобится военная помощь России, она может её запросить. Об этом заявил в парламенте Армении 4 октября замминистра обороны Артак Закарян, выступая на обсуждении регламента Объединённой группировки войск Армении и России.

Отвечая на вопрос секретаря фракции блока «Выход» Геворка Горгисяна о том, в каких случаях Россия должна будет помочь Армении войсками, Закарян отметил, что решения о переброске военных контингентов принимаются по согласию сторон. Если Армения решит, что ей необходима какая-либо военная техника или подразделения из России, она может запросить их у российской стороны. «Точно такой же запрос смогут направить нашим войскам и ВС России», — добавил Закарян (цитата по News.am).

Ратификация соглашения об объединенной группировке войск ВС Армении и России соответствует концепции национальной безопасности Армении, заявил в свою очередь вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов.

«Это закономерно, поскольку армяно-российские отношения носят союзнический характер. Армения и Россия находятся в одной системе безопасности – ОДКБ», — сказал Э.Шармазанов в парламенте.

По его словам, Азербайджан не может иметь подобного соглашения, поскольку эта страна и Россия находятся в разных системах безопасности, а ближайший союзник Азербайджана является членом НАТО.

«Азербайджан и Турция считаются первичной угрозой для Армении, а Республика Армения в одиночку не может осуществить свою защиту. Поэтому мы должны быть в составе того или иного военно-политического блока. Мы выбрали ОДКБ», — Э.Шармазанов (цитата по Aysor).