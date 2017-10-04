Любой человек, посетивший сайт НАСА и заполнивший там заявку, может отправить на Марс табличку со своим именем, cообщает сайт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Табличка с именами будет установлена на борту спускаемого аппарата InSight.

Спускаемый аппарат InSight, предназначенный для первых в истории наблюдений за процессами в недрах красной планеты, является наследником другого зонда-«геолога» НАСА, лендера «Финикс», севшего на Марс в мае 2008 года с целью поисков следов жизни и воды в его почве.