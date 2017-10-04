МИД Турции призвал граждан воздержаться от поездок на оккупированные Арменией территории Азербайджана.

Как сообщает агентство Anadolu, в заявлении МИД подчеркивается, что Анкара солидарна с братским Азербайджаном в вопросе прекращения продолжающейся четверть века оккупации 20 процентов азербайджанских земель.

«Посещение оккупированных территорий без разрешения властей Азербайджана противоречит не только международному праву, но и сопряжено с целым рядом санкций в соответствии с азербайджанским законодательством», — отмечается в документе.

МИД также напомнил, что граждане Турции, незаконно посещающие оккупированные азербайджанские территории, теряют доступ к консульской поддержке.