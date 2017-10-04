В Масазыре несколько автомобилей остались под водой.
Как передает Радио Азадлыг, на видеокадрах видно, что около 10 автомобилей затопило по самую крышу.
В Масазыре несколько автомобилей остались под водой.
Как передает Радио Азадлыг, на видеокадрах видно, что около 10 автомобилей затопило по самую крышу.
Дата: 2017/10/04 13:40
Раздел: Азербайджан, Происшествия
Просмотров:
241
Количество филиалов банков функционирующих в Азербайджане на 31 августа составило 560, говорится в отчете Палаты по надзору
«В соответствии с законодательством, при соблюдении всех необходимых норм Азербайджан предоставляет гражданство своей страны.
Объем официальных валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 1 октября 2017 года составил 5 167,5 млн
Турция призывает своих граждан, воздержаться от поездки на оккупированные территории Азербайджана, говорится в сообщении МИД Турции
Човдаров в своей речи не признал себя виновным
Грузию в сентябре текущего года посетили 157 тысяч 318 россиян, что на 32% больше по сравнению с
Прокурор потребовал наказания планировавшему теракт в ВУЗах
Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем комитета по политике и безопасности Совета Европейского союза
Шейх-уль-Ислам: «Мы всегда заявляем о том, что азербайджанский и армянский народы должны будут жить по соседству друг с другом»