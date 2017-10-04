Армяне уже многие десятилетия утверждают, что якобы церковь Кумурдо – это армянское культурное наследие.

Об этом заявил кавказовед Мамука Арешидзе, комментируя столкновениями армян с полицией в селе Кумурдо грузинского региона Самцхе-Джавахети, когда местные армяне ворвались во двор полуразрушенной церкви X века, пытаясь помешать сотрудникам министерства культуры Грузии начать реставрационные работы.

«Еще в 1987 году, когда я был там в составе археологической экспедиции, звучали аналогичные претензии. Кто-то надоумил и внушил местным армянам, что это армянская церковь, а значит, реставраторам из министерства культуры Грузии в Кумурдо делать нечего», — указал он в интервью «Вестнику Кавказа».

По его словам, армянам кто-то рассказал, что грузинские надписи в церкви – армянские.

«Древнегрузинский и армянский алфавиты похожи. Многие жители села не умеют читать древние тексты, но убеждены, что это армянские надписи. Переубедить их невозможно. Потому дело и дошло, в конце концов, до столь серьезного инцидента. Надо иметь в виду, что от замечательной церкви Кумурдо до нас дошел лишь остов», — сказал он.

Он указал, что местные армяне постоянно говорили, что Кумурдо – это армянская, а не грузинская церковь, а тбилисские реставраторы пришли, чтобы якобы уничтожить следы армян и стереть доказательства принадлежности этого объекта культуры именно армянам.

«Раньше реставраторов туда вообще не пускали — из Тбилиси приезжали ученые лишь для изучения стенных надписей. Местные жители им угрожали, жестко говорили, что это армянская церковь и «другим здесь делать нечего», но до драк и кидания камнями дело не доходило. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Причем в худшую сторону – уже полицию и спецназ закидывают камнями», — сказал он.

Мамука Арешидзе указал, что армянская апостольская церковь на этот храм не претендует. «По той простой причине, что все прекрасно знают – это грузинский храм X века», — сказал он.

Вечером в воскресенье ситуация в селе Кумурдо Ахалкалакского района несколько стабилизировалась после бурных событий, начавшихся в субботу, когда местные армяне ворвались во двор полуразрушенной церкви X века, пытаясь помешать сотрудникам министерства культуры Грузии начать реставрационные работы. Сначала охрана объекта, причисленного к культурному наследию страны, не пускала дебоширов, но они прорвались на территорию, проломив ограду, а затем оказали полиции сопротивление, забросав полицейские машины камнями. Камни летели и в спецназовцев, прибывших на место событий по приказу министра внутренних дел Георгия Мгебришвили. Сам министр также срочно вылетел в Кумурдо, встретился с взволнованными жителями, попросил их не нарушать закон и обещал разобраться.