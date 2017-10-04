Сегодня в Сабунчинском районном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу находящегося под арестом бывшего начальника Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ, генерал-майора Акифа Човдарова и других.

Как сообщил АПА адвокат Анар Гасымлы, на процессе под руководством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова Акиф Човдаров произносит в суде последнее слово.

Произнесший в суде последнее слово А.Човдаров сказал, что перед задержанием хотел совершить суицид:

«Перед задержанием я хотел покончить жизнь самоубийством. Однако потом я подумал, что если убью себя, тогда все свалят на меня», — заявил Човдаров.

Човдаров заявил, что все обвинения предвзяты и потому он не признает их.

«У меня есть заслуги перед страной. Во время моей работы в МНБ ко мне проявляли предвзятое отношение. Я служил для своей страны, своей родины», — продолжил он.