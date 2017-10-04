5 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Утром и вечером местами ожидаются дожди. Северо-восточный ветер днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-13°, днем 15-18°, в Баку ночью 10-12°, днем 15-17° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 770 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-90%, днем – 60-65%.

В районах Азербайджана ночью и утром ожидаются дожди, днем осадков не ожидается. Утром местами будет туман. Будет дуть временами порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 14-18°, в горах ночью 0-5°, днем 6-11° тепла.