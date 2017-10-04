Певец Эмин Агаларов рассказал об окупаемости проектов «Жара» и курорта Sea Breeze в поселке Нардаран.

Как отметил певец в интервью Forbes.ru, на проведение «Жары» в этом году он потратил примерно $5 млн:

«В 2016-м на фестиваль ушло $2,6 млн, из которых $1,2 млн удалось вернуть в виде спонсорских и за счет продажи билетов. В прошлом году убыток составил $1,4 млн, в этом — $2,5 млн. Я смотрю на этот бизнес как на любой другой: окупаемости за год-два я не жду — нужно гораздо больше времени.Фестиваль развивается, и если все будет идти так же удачно, как сейчас, то я хочу отвести отдельный день для выступления международных знаменитостей. Под это дело можно организовать трансляцию на американском телевидении, фестиваль будет расти из года в год, и тогда я смогу зарабатывать на «Жаре»».

На вопрос, когда можно будет говорить об окупаемости Sea Breeze, ведь курорт открылся в 2011 году и все еще достраивается, когда вы видите конец этой стройки, певец ответил:

«Как только закончится моя жизнь, тогда и наступит, наверное, конец. Пока мы освоили примерно половину из 35 га. Но Sea Breeze уже стал местом, куда люди хотят приехать и вне фестиваля, чтобы отдохнуть. Здесь почти никогда нет свободных номеров или их не так много. Поэтому я планирую достраивать уже некие апарт-комплексы, чтобы еще больше людей могли приезжать сюда и получать удовольствие на пляже Каспийского моря недалеко от Баку».