Исследователи из США и Великобритании показали, что недостаточное количество мяса в рационе беременных связано с будущими зависимостями их детей от алкоголя и сигарет и злоупотреблением каннабиса. Вероятно, отчасти такая связь обусловлена нехваткой витамина B12. Соответствующая статья опубликована в Alcoholism: Clinical andExperimental Research.

В исследовании, начавшемся в 1991 году, изначально согласилась принять участие 14541 женщина (все они были жительницами юга Англии). Беременных просили ежедневно отмечать, что они ели. Через 16 лет детей, родившихся в результате тех беременностей, тоже пригласили в качестве испытуемых. Предложение приняли 5246 человек.

В подробном опроснике матери выбирали, насколько часто они употребляли мясную пищу во время беременности и какие конкретно это были продукты. Их дети через 16 лет сообщали, как часто они пили спиртное, курили сигареты и «травку». Частоту приёма во всех случаях указывали по шкале от 0 до 10.

У детей тех матерей, которые редко употребляли мясо и птицу в течение беременности, впоследствии чаще развивалась нездоровая тяга к алкоголю, сигаретам и каннабису. Это можно было бы объяснить экономическим неблагополучием. Люди с низким доходом могут позволить себе меньше мяса, чем более богатые, и они же попадают в группу риска употребления опьяняющих и наркотических веществ. Однако результат остался верным и после учёта разницы в социально-экономическом положении семей.

Интересно, что особенно сильно тяга к спиртному, «травке» и сигаретам проявлялась у детей с нормальными вариантами гена TCN2, кодирующего транскобаламин — белок-переносчик витамина B12 (цианокобаламина). Это с высокой вероятностью означает, что именно нехватка цианокобаламина в пище приводит к проблемам с алкоголем и сигаретами. Поэтому исследователи рекомендуют вегетарианцам и веганам во время беременности употреблять больше продуктов, содержащих этот витамин. Поскольку B12 есть не только в мясе, отказываться от растительной диеты при этом необязательно, передает Life.ru.