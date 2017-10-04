Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениями продолжилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемого в терроризме и других преступлениях Фарида Садыгова, сообщает АПА.

Согласно информации, на заседании под председательством судьи Рахиба Салманова выступил прокурор. Он потребовал приговорить Ф. Садыгова к 12 годам лишения свободы.

Процесс продолжится 6 октября.

Согласно обвинительному акту, Фарид Садыгов по прозвищу «Абдулхалид» поддерживал связь с Гарибом Дамировым, Мухаммедом Улугбековым и другими лицами для распространения в Азербайджане идей террористической организации ИГИЛ. Они хотели посеять панику среди населения, совершив теракт на территории БГУ, Исламского университета и Нефтяной академии. Члены группы планировали совершить нападение на винные магазины, ломбарды, расположенные в северной зоне.

Во время операции СГБ члены группировки были убиты, Ф. Садыгов — арестован. Он обвиняется по статьям 218.1 (создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, а равно руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него структурными подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп в целях разработки планов и условий для совершения тяжких или особо тяжких преступлений), 214 (терроризм) УК АР.