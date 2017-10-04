Молдавский лидер Игорь Додон заявил, что президентский мандат был дан ему богом, об этом ему якобы сказал патриарх Кирилл.

«Знаете, Патриарх Кирилл сказал мне в самом начале мандата: «Господин президент, этот мандат был дан Господом», — заявил он в передаче на телеканале НТВ-Молдова, сообщает NewsMaker.

Додон встречался с предстоятелем РПЦ дважды в этом году — в январе и марте. Во время второй встречи, как утверждает портал, патриарх Кирилл пожелал ему успеха в осуществлении «мандата, который вручил народ Молдавии».