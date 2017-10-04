Президент Ильхам Алиев в среду принял делегацию комитета по политике и безопасности Совета Европейского союза, в которую входят послы ЕС, аккредитованные в Брюсселе.

Говоря об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, глава государства отметил, что часть азербайджанских земель оккупирована армянской стороной, на этих территориях была осуществлена политика этнической чистки, совершен Ходжалинский геноцид.

Коснувшись связей между Азербайджаном и ЕС, президент довел до внимания высокий уровень сотрудничества со странами-членами структуры, развитие экономического сотрудничества, подчеркнул роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан реализует крупномасштабные энергетические и транспортные проекты, и играет важную роль в реализации проектов транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг, превращаясь в международный транспортный узел.

Президент подчеркнул, что в стране сохраняются мультикультурализм и светские ценности. По его словам, в Азербайджане обеспечены демократия и все свободы.