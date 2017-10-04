Каждая встреча религиозных лидеров Азербайджана, Армении и России является шагом вперед в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, считает глава Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейх-уль-Ислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде.

«Несмотря на попытки определенных кругов перевести карабахский конфликт в религиозную плоскость, религиозные лидеры конфликтующих сторон, сев за стол переговоров, смогли в определенной степени предотвратить распространения мнения о том, что этот конфликт между христианами и мусульманами», — заявил А.Пашазаде в интервью «Азертадж».

По словам А.Пашазаде, сентябрьские переговоры с католикосом всех армян Гарегином II и Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом в Москве стали продолжением встреч, проведенных в аналогичном формате с начала армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта с 1988 года.

А.Пашазаде убежден, что каждая встреча, независимо от ее масштаба, это шаг вперед в урегулировании конфликта.

«Мы всегда заявляем о том, что азербайджанский и армянский народы должны будут жить по соседству друг с другом. Поэтому другой перспективы, кроме как мира и сотрудничества, нет. В таких условиях, мы, являясь религиозными лидерами, во имя будущего наших народов, ответственны за поиск совместных ответов, должны объединить усилия для устранения противоречий, урегулирования конфликта мирным и справедливым путем», — подчеркнул он.

По мнению главы УМК, это, в первую очередь, должно охватывать гуманитарные проблемы.

«К примеру, в рамках последней встречи по предложению Патриарха Кирилла определили полномочия для освобождения не участвовавших в боевых действиях мирных жителей, являющихся невинными жертвами конфликта. Также был поднят вопрос о взаимной охране и неприкосновенности мечетей, храмов и других религиозных памятников»,- сказал он.

По его словам, на встрече в Москве, которая прошла в напряженной обстановке, прозвучало много аргументов и взаимных претензий.

«Армянская сторона с большим трудом соглашалась с нашими предложениями, пыталась сорвать переговоры. Но предотвращение кровопролития в регионе, урегулирование конфликта мирным путем превыше всего. В этой связи, считаю важным проведение подобных трехсторонних встреч»,- отметил глава УМК.

«Выражаю благодарность Патриарху Кириллу за его посредничество, миротворческую миссию»,- добавил он.

Кроме того, А.Пашазаде прокомментировал критические публикации о нем в ряде местных СМИ.

Он отметил, что «на протяжении 40 лет носит титул шейхульислама и в течение всего этого времени был верен своему моральному долгу и не сворачивал с пути праведности».

«Уважение к шейхульисламу является вопросом, исходящим от национально-духовных ценностей нашего народа и сформировавшегося за века менталитета. Когда определенные силы начали целенаправленно распространять обо мне клеветническую информацию, мне стали звонить простые верующие и высокопоставленные люди, выражая поддержку мне и негодование этими публикациями», — сказал глава УМК.

«Однако не стоит исключать того, что все это является провокацией определенных сил, которые хотят нанести ущерб отношениям между религией и государством. Отвечать этим сплетникам, основной задачей которых является нанесение ущерба интересам страны, было бы пустой тратой времени. Мы отвечаем на всю эту клевету своей деятельностью и службой народу, государственности и нашим национально-духовным ценностям», — резюмировал Шейх-уль-Ислам.