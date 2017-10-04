В Баку просела еще одна дорога.

Как передает сайт ПраймТайм, просел канализационный коллектор в Низаминском районе на ул. Мехди Аббасова. В результате на дороге образовалась огромная яма, из-за чего движение транспорта было ограничено.

Как отмечает портал, ремонт данной дороги проводился в июне-сентябре этого года.

В свою очередь пресс-секретарь ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли сказал АПА, что просела часть дороги над канализационным коллектором, срок эксплуатации которого истек. По его словам, сейчас сотрудники «Азеравтойол» занимаются ремонтом дороги.