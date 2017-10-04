Обнародованы данные о наблюдавшихся погодных условиях в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, с 3 октября по утро 4 октября в стране сохранялись нестабильные погодные условия, временами шли дожди, местами интенсивные, в высокогорных районах выпал снег.

Количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило — 8-59 мм, в Лянкяран-Астаринской зоне — 22-91 мм, на Большом Кавказе — 4-20 мм, в районах центрального Арана — 3-18 мм, на Малом Кавказе — 9-27 мм, в Газах-Гянджинской зоне — 2-9 мм, в Нахчыване — 3-15 мм.

Высота снежного покрова в Хыналыге составила 13 см, Лазе — 3 см, в горных территориях Лерикского района — 10-20 см.