Оперативники уголовного розыска задержали в Челябинске уроженца Азербайджана Элданиза Багирова, подозреваемого в убийстве соотечественника, чемпиона мира по кикбоксингу Рамиля Джаниева, передает Report.

Как сообщил руководитель следственного отдела по Курчатовскому району СУ СКР области Игорь Митрохин, Э. Багирова, проживавшего в Троицке, задержали накануне, 3 октября.

«Сейчас он водворен в изолятор временного содержания в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — отметил И. Митрохин, добавив, что мотивы убийства пока не разглашаются.

Напомним, что 8 сентября чемпиона мира по кикбоксингу Р. Джаниева убили выстрелом из ружья возле его дома.