В этом вопросе главная разница между урфаном и шариатом то, что шариат говорит о страхе перед Всевышнем, урфан же говорит о любви к Всевышнему.

В исламском мире, и в Азербайджане, в частности, урфан ослаб, потому что линия шариата (внешних проявлений веры) победила линию таригата, марифата и хагигата.

«Урфан», известный как Суфизм, возник в IX веке на территории исламских стран в качестве образа мышления (слово «урафа» на арабском переводится как «люди знания»). Распространение урфана в широком смысле приходится на Х век, в ХI же веке это течение распространилось на все исламские страны, оказывая существенное влияния на духовную и материальную жизнь человека.

Несмотря на то, что первые сторонники урфана (суфизма) постоянно преследовались, а один из первых учителей урфана Мансур Халладж был повешен за его идеи о возможности частичного воплощения бога в просветленном человеке, сама идея урфана все более захватывала умы мусульманских интеллектуалов и представителей среднего класса. Очаги урфана создавались по всей географии ислама и становились школами божественной науки и любви к истине.

Учителя этой школы особо ценили науку, но никогда не считали ее важнее этики и любви. Суфии не гордились своей ученостью, ценили скромность, милосердие и служение ближнему без надежды на человеческую благодарность или божественное воздаяние, стремились к единству благих действий человека и его помыслов, добивались полного отказа от лицемерия как внешнего, так и внутреннего; они отказывались от мирских благ, а также от сотрудничества со светскими и военными властями. Говоря современном языком – это были люди свободы, люди совести, люди самоопределения.

Урфан известен такими учителями как Джунейд Багдади, Ибн Араби, Арслан Баба, Ахмед Ясави, Абдулькадыр Джейлани, Сейид Яхйа Бакуви, Наими, Насими и др. Считалось, что эти учителя (пиры) были не только носителями знания, но и носителями божьей благодати, т.е. они способны совершать чудеса, но они редко это демонстрируют. Фраза «Каждый пир может быть ученым, но не каждый ученый может стать пиром» – продукт вышеуказанного мышления.

Место Азербайджана в развитии Урфана

На распространение и развитие урфана в Азербайджане нельзя смотреть через контекст сегодняшнего Северного Азербайджана, поэтому к этому нужно относиться через контекст всего исламского мира, потому что школы урфана не ограничиваются национальными, территориальными или сектантскими рамками, во главу угла ставится человек и его бытие. В этом контексте урфан начал распространяться в нашем регионе еще в Х веке.

Отметим, что в Баку в Ичеришехере (Старом городе) имеется мавзолей Сейида Яхйа Бакуви, который считается одним из величайших учителей суфизма. Распространение таких направлений Урфана как халватиййа и джалватиййа является достижением Яхйа Бакуви. Здесь можно отметить, что многие школы Урфана образовались в Азербайджане и распространились из этого региона.

Историки суфизма отмечают известных азербайджанских ученых суфиев в период времени, который назывался эрой суфизма XII – XIV. Среди них можно отметить Абу Гусейна Дундари Ширази, Гусейна ибн Яздинйара, Абу Хасана, Абу Зюра, Абу Аббаса, Али ибн Мухаммед, ибн Абдуллаха Бакуви, Гусейна Ширвани, Абу Аббас Ахмеда, Ахи Фараджа Занджани, Баба Фарадж, Хаджя Мохаммед, Хошнама, Гусейна Маранди, Ибрагима Табризи, Абульфарадж Абульвахида Варсани, Саида Бардаи, Абубакра Абхари и многих других суфийских ученых. Последний великий человек этого периода Абдилькадыр Сухраверди.

XII век – начало периода тарикатов (суфийские братства) в Азербайджанском суфизме. Тарикаты, основанные азербайджанскими суфиями, играли ведущие роли на начальном этапе развития суфизма. Фактически в этот период Азербайджан стал центром большинства распространенных в исламском мире тарикатов.

Например, такие изестные анатолийские тарикаты как сухравердизм, хуруфизм, захидизм, сафавизм, хальватизм и его разветвления – ровшанизм и гюльшанизм, родились в Азербайджане и затем отсюда распространились на весь исламский мир. Ясавизм и накшибандизм также были широко распространены в Азербайджане.

Многие тарикаты и суфийские течения, распространенные в исламском мире, были созданы в Азербайджане. В средние века эти течения и тарикаты настолько усилились, что впредь они сами разделились на сотни направлений.

XIX век может считаться новым периодом в истории суфизма. Этот период связан с именем Исмаила Ширвани из Кюрдамира. В 1817-м году он поселился в Кюрдамире после того как получил на это разрешение у Мовлана Халида в Багдаде, до 1826-го года он был шейхом накшибанди в Азербайджане, до того как он был выдворен из страны по настоянию царской России. Накшибандизм распостранился на весь Кавказ через последователей Шейха Исмаила и помогло в формировании течения мюридизма, которое под предводительством Имама Кази Мухаммеда и Шейха Шамиля десятилетиями сопротивлялись российской экспансии.

Издревле в Азербайджане действовали множество суфиев, которые не были представителями азербайджанских тарикатов, а действовали независимо. Среди таковых великие деятели искусства и науки как Низами Гянджави, Мяхсяти Гянджави, Махмуд Шабустари, Шамс Табризи. Кроме того, в Азербайджане было много представителей других тарикатов, например, галандаризм, бекташизм, мовлавизм, нематуллахизм, маламатизм и т.д.

Особенности школ Урфана

Основатели школ урфана заявляли о невозможности познания бога лишь через изучения шариата и исламского права. Урфан считает любовь и этику важнее науки на пути познания и единения со всевышним; аскетизм – отказ от мирских наслаждений и желаний способен помочь в единении со всевышним.

— В школах урфана нет дискриминации по принципу религии, этнического происхождения или социального статуса, но важна лишь глубокая вера в правильность пути и верность этому пути. Ученые урфана считают, что человек на пути к совершенству должен пройти следующие ступени:

— шариата (исполнения исламских законов, внешнее проявление веры);

— таригата (послушничество);

— марифата (познание Бога),

— и хагигата (полное постижение истины).

Каждая из этих ступеней требует знания суммы действий, воссоединяющих в себе 7 особенностей. Эти 7 особенностей начинаются с запроса, требования (телеб) и завершаются концом (фена), то есть, если нет запроса ничего не может появиться. С другой стороны у всего есть конец, этот конец состоит из непостоянного (фена) или постоянного (бега). Временное становится постоянным, ибо всё кроме бога временно и все рано или поздно возвращается к своему творцу. Но это временное (фена) не есть конец, это начало нового требования (телеб)…

— В основе урфана стоит больше этика и любовь, чем знание. Главной целью всех школ урфана является воссоединение со всевышним (вахдат-аль-вуджуд).

— Философия учителей урфана говорит, что невозможно прийти к цели без помощи учителя, поэтому в основе обучения в таких школах есть положение о беспрекословном подчинении ученика (мюрида) учителю (муршиду).

— Учителя урфана считают, что отношения между богом и человеком должны быть подобно отношению между родителем и ребенком, а не как между ученым и студентом, судьей и подсудимым, хозяином и рабом.

— И так же как родитель не обсуждается, всевышний также не должен обсуждаться, он должен быть любим как родитель, и человек своей любовью должен стремиться к нему.

Главная разница между урфаном и шариатом в том, что шариат говорит о страхе перед богом, урфан же говорит о любви к богу: «я не могу любить того, кого боюсь, я не могу бояться того, кого люблю». Эта философия является наиболее привлекательной силой урфана.

В этой школе по-другому смотрится на вопрос о существовании Бога, есть видение ученого и любящего. Ученый ищет закономерности для доказательства существования Бога, любящий же ищет пути для прихода к нему. В этом смысле школа урфана не нуждается в доказательствах о существовании Бога- принимается, что видимое и невидимое создано Богом.

Понимание урфана

Идеи урфана разъяснены его учеными и в литературной, и философской форме, и полны символизма.

“Не говори что я в себе, я не в себе,

Есть я, и то что ближе мне чем я,

Говорят, что Соломон знает язык птиц,

Есть Соломон, и есть то, что внутри Соломона

(Мовлана Джалаладдин Руми)

Я был тогда, когда не было неба и земли,

Я был умелым до драгоценного камня.

(Насими)

Я был свободной птицей сада ангелов,

И я явился в теле Адама

В этом проклятом месте.

(Хафиз)

Эти строки написаны великими представителями урфана, жившими в разные времена.

Строки, написанные великим Дж. Руми, призывают человека познать себя, говоря следующее: «Ты больше, чем существо состоящее из мяса и костей, в тебе есть сущность, это дух, который покинет тебя на последнем издыхании, твоя частица бога улетит и твое тело перестанет быть домом».

Третья строка говорит об умении пророка Соломона понимать язык всех живых существ. Но Руми говорит, что Соломону незачем гордиться этим, если бы не веление Бога и его частица, дух в теле Соломона, то он был бы обычным человеком. Т.е разговор тут не о Соломоне, а в духе данным человеку Богом.

Строки одного из величайших хуруфитов (влиятельная суфийская секта) Насими о сути материи до создания тела. Насими говорит, что некогда мы были частицами и духами и все были в едином пространстве с богом. Но было создано тело, частицы нашли себе дом в этом теле и таким образом началась жизнь вне дома бога.

Третий пример Хафиза Ширази говорит о создании человеческого тела, прихода духа к телу и прихода на Землю и вкратце объясняет это следующим образом: «Если бы не тело человека, что бы мы делали в этом мире, сдадим экзамен и вернемся, еще неизвестно сможем ли мы вернуться в Целое или нет».

Возрадуйся, мой дух-птица,

Сегодня утро после расставания,

Я тебя обязательно освобожу из этой клетки– это строки Мовлана Фюзули.

Через призму урфана описывается момент смерти человека. Мовлана Фюзули считает, что момент исхода духа из тела человека – это освобождение духа, потому, что учителя урфана не считают смерть концом, они считают ее началом какого-то конца.

Эти примеры иллюстрируют разницу поэзии урфана от обычной поэзии. Эти строки не только поэзия, но и ключи для понимания пути урфана.

Нынешнее состояние урфана

Урфан все еще существует в исламских странах, но его влияние ослабло. В Ираке, Турции, Пакистане, Афганистане школы урфана остаются, но они не так влиятельны как в прошлом.

К тому же, пребывающих во всеохватывающем кризисе обществах исламских стран сегодня не до глубоких философских исканий. Можно сказать, что кроме Турции во всех исламских странах школы урфана потеряли свои позиции, они перестали быть общественным движением и стали формой культурного мышления.

В современном Иране же власти подавили школы урфана и оставили лишь ту их часть, которая отвечала интересам режима.

Урфан сегодня хранится лишь в сердцах суфиев-одиночек. Для того, чтобы урфан опять вышел на первые роли, он должен превратиться в общественное движение, но пока исламские общества всё более захватываются идеями традиционализма.

Текущая ситуация с урфаном в Азербайджане

Ситуация урфана в Азербайджане не особо отличается от ситуации в других мусульманских странах. Отдельные личности имеют знания урфана, но нет целостного понимания сущности этого пути. В этом смысле, последнее славное лицо урфана в Азербайджане – это Мир Сади Баба из Губадлы (1898-1961) – один их великих муршидов суфийского ордена Нагшибенди.

Несмотря на то, что Азербайджан исторически был одним из регионов зарождения и развития урфана, – такие суфийские братства как хальватиййа, джалватиййа и сафавиййа распостранились отсюда, – сегодня а Азербайджане школ урфана нет.

В исламском мире, и в Азербайджане в частности, урфан ослаб, потому, что линия шариата (внешних проявлений веры) победила линию таригата, марифата и хагигата. Линия шариата смогла сплотить людей вокруг религии. В результате большого исламского единства мы так и не дождались, но течения, оппонирующие шариату, серьезно ослабли.

Сегодня в Азербайджане урфан остался лишь на уровне поэзии и музыки, но, к сожалению, не на уровне общественной и социальной мысли.

Социальное значение урфана

Социальная суть урфана часто остается в стороне, и урфан представляется только как путь понимания бога, прихода к богу путем молитв.

Но у урфана есть суть – «свобода и неприкосновенное достоинство обожествленного человека, справедливое общество, справедливый правитель» и эту суть проявляла себя из раза в раз в отношении деспотий своего времени.

В этом смысле казнь Мансура Халладжа в IX веке особенное событие в истории Востока. Можно отметить также, что 25 летняя борьба Бабека Хуррами в IX веку против арабского халифата была борьбой против угнетения. Но борьба имела в себе и религиозно-идеологическое обоснование. Хуррамиты утверждали, что только у свободного человека бывает религия, религии не может быть при угнетении.

В этом ряду должна быть отмечена также борьба суфиской секты хуруфитов в XIV веке против империи Амира Теймура, одного из самых могущественных правителей своего времени. Хуруфиты объясняли народу, что для построения справедливого общества эта власть должна уйти, они разъясняли населению философию своего движения и готовили людей к борьбе.

Эта пропаганда велась в Азербайджане, Иране, Ираке, Сирии, и в Центральной Азии. Сторонники хуруфитов готовили оружие для крупномасштабного восстания. Однако Амир Теймур опередил хуруфитов, приказав своему вассалу Ибрагиму Ширваншаху арестовать и казнить духовного отца хуруфитов – Наими. После казни Наими по всей империи вспыхнули восстания против деспотии Амира Теймура, однако эти восстания были подавлены. Яростное 14-летнее сопротивление оказали Теймуру хуруфиты, засевшие в крепости Алинджа в Нахчиване. После чего Амир Теймур по всей своей империи развернул массовые репрессии против хуруфитов и движение прекратило своё существование.

В XVI веке Шах Исмаил Хатаи пришел к власти в Иране и этим «кызылбашство» вышло на сцену истории, а Шах Исмаил получил псевдоним Шейх-шаха за то, что он соединил в себе политическую и религиозно-моральную власть.

Время шахство – время шейхства,

По указу Творца,

Явился (истинный) Шах на свет

Этот байаты был посвящен Шаху Исмаилу Хатаи. Сегодня турецкие алавиты считают Шах Исмаила своим учителем и в некоторых молитвах используют мотивы его поэзии.

Наконец, самый последний пример борьбы в этом контексте считается великая борьба бабитского движения в Иране в XIX веке. Лидер движения бабитов Мухаммед аль Баб даже написал книгу «Беян», которая должна была заменить «Коран», где утверждал, что эта книга новый Коран, а сам он новый пророк. Но иранский режим начал жестокую борьбу против бабитов; и последователи движения массовым образом подвергались казни…

Итак, урфан – великое нонконформистское движение в исламе — утратило сегодня свои позиции, однако борьба исламских нонконформистов за свободу, справедливость, достоинство, плюрализм и самоопределение продолжается. В различных формах и под разными знаменами человеческое стремление к совершенству, к чистоте и искренности остановить не под силу ни религиозным, ни светским деспотам.

Тофик Тюркель

Эксперт Информационного Агентства Туран