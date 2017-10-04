Азербайджан не хочет вступать в ЕС, и мы уважаем данное решение.

Как передает Report, об этом в интервью European Western Balkans заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя евроинтеграционные процессы стран программы «Восточное партнерство».

«У нас есть три страны — Украина, Молдова и Грузия, которые хотят стать членам ЕС. У нас также есть и Беларусь, Армения и Азербайджан, которые не хотят вступать в ЕС. Мы уважаем данные решения. Мы также верим, что каждый должен уважать решения народов и правительств», — отметил латвийский дипломат.

Напомним, программа Восточное партнерство, запущенная в Праге в 2009 году, нацелена на сближение ЕС с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью.