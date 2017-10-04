Турция и Иран играют ключевую роль в стабилизации ситуации в Сирии и Ираке, наращивание внешнеполитического взаимодействия Москвы, Анкары и Тегерана отвечает интересам стран Ближнего Востока.

Как передает РИА Новости, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Наше практическое сотрудничество на всех уровнях, межведомственные рабочие контакты, проводимые в ежедневном режиме, убедительно свидетельствуют о том, что Турция и Иран играют, в полном смысле этого слова, ключевую роль с точки зрения стабилизации ситуации в Сирии и Ираке», — заявил он в интервью межарабской газете «Аш-Шарк Аль-Аусат».

По словам Лаврова, «с учетом сложного и многопланового характера вызовов, с которыми сталкивается Ближний Восток, наращивание внешнеполитического взаимодействия Москвы, Анкары и Тегерана отвечает интересам всех государств региона».

«Настроены продолжать углубленный обмен мнениями и плотную, энергичную работу с турецкими и иранскими партнерами, прежде всего, в целях противодействия террористическим структурам в Сирии и Ираке, постепенного оздоровления обстановки на Ближнем Востоке в целом», — добавил дипломат.