Ожидается визит в Азербайджан президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Об этом Report заявил посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев.

«Вы знаете, в прошлом году произошло трагическое событие: скончался первый президент Узбекистана Ислам Каримов. Мы готовились к его визиту. Но это событие отодвинуло наши планы. Мы представили письмо с приглашением президенту Узбекистана посетить Азербайджан и оно было с благодарностью принято. Было сказано, что визит состоится в этом году».

Комментируя двусторонние отношения, посол заявил, что они находятся на самом высоком уровне.