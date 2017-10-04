Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит в ближайшее время Украину, сообщил глава украинского МИД Павло Климкин.

«В ближайшее время Украину посетит президент Турции. Будем обговаривать несколько интересных идей»,- сказал П.Климкин журналистам в Баку во вторник.

Он также прокомментировал возможность создания трехстороннего формата сотрудничества Азербайджан-Турция-Украина. «Вполне возможна реализация ряда интересных проектов в этом формате. Это интересная идея и мы над ней думаем. Этот проект также может быть расширен дальше», — сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

По мнению П.Климкина, при создании подобных форматов сотрудничества необходимо думать об эффективности подобного взаимодействия.