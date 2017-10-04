Угроза в области кибербезопасности остается одним из самых значительных рисков для Соединенных Штатов. Как передает РИА Новости, об этом заявила помощник министра внутренней безопасности США (МВБ) Джанет Манфра на слушаниях в палате представителей.

«Киберугроза остается одним из наиболее значительных стратегических рисков для США. Риски в киберпространстве угрожают нашей национальной безопасности, экономическому процветанию, а также состоянию здоровья населения и его безопасности. Наши противники пересекают границу со скоростью света», — сказала она.

По ее словам, угрозы в этой сфере участились и вышли на новый уровень, и министерство внутренней безопасности США активно работает над противодействием киберугрозам.