Российский политолог, глава аналитического бюро Alte Et Certe Андрей Епифанцев предостерегает сравнивать ситуацию в Каталонии и Карабахе. Об этом он заявил изданию «Спутник».
— Это несравнимые ситуации. Каждая ситуация с отделением частей стран в чем-то уникальна, но здесь речь идет о принципиальных отличиях.
Во-первых, в случае Каталонии нет международного конфликта, то есть не вовлечена никакая третья страна, как Армения в случае Нагорного Карабаха, а значит это действительно дело только Испании.
Во-вторых, опасность полномасштабной войны и массовой гибели мирных жителей в Каталонии отсутствует, в то время как в Карабахе она была, остается, а по сравнению с ситуацией еще пятилетней давности даже усиливается. В этих условиях международное сообщество просто не может остаться в стороне.
В-третьих, в отношении Испании не существует отдельных резолюций ООН, де-факто накладывающих на нее ограничения по использованию силы в Каталонии, в то время как по карабахскому урегулированию есть целых четыре такие резолюции, которые не только признают Карабах частью Азербайджана, о чем часто напоминают в Баку, но и рекомендуют ему восстановить свой суверенитет над этой территорией мирным путем.
Ну и, наверное, главное, четвертое: невозможно сравнивать Испанию и Азербайджан. Ни по весу этих стран в мировой политике, ни по отношению и интересу к ним иных стран, ни — что очень важно! — по величине тех проблем, которые они, и их союзники смогут создать тем странам, которые попытаются вмешаться в их внутренние дела и вести дело в невыгодном для этих стран ключе.
Суммируя ответ: да, законы для всех одинаковы, но не надо идеализировать международное право, особенно в наше время. Вот когда Азербайджан станет Испанией, обретет такой же вес, таких же союзников и такие же инструменты, удерживающие его от войн и массовых жертв, тогда Карабах и станет его внутренним делом. Хотя что-то мне подсказывает, что в этом случае и на пути к этому конфликт в Карабахе просто прекратит существование.