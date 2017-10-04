Российский политолог, глава аналитического бюро Alte Et Certe Андрей Епифанцев предостерегает сравнивать ситуацию в Каталонии и Карабахе. Об этом он заявил изданию «Спутник».

— Это несравнимые ситуации. Каждая ситуация с отделением частей стран в чем-то уникальна, но здесь речь идет о принципиальных отличиях.

Во-первых, в случае Каталонии нет международного конфликта, то есть не вовлечена никакая третья страна, как Армения в случае Нагорного Карабаха, а значит это действительно дело только Испании.

Во-вторых, опасность полномасштабной войны и массовой гибели мирных жителей в Каталонии отсутствует, в то время как в Карабахе она была, остается, а по сравнению с ситуацией еще пятилетней давности даже усиливается. В этих условиях международное сообщество просто не может остаться в стороне.