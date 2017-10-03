Король Испании Филипп VI выступил с обращением к гражданам страны после проведённого в Каталонии 1 октября референдума о независимости.

«Мы переживаем очень трудные моменты для нашей демократии и в этих обстоятельствах хочу обратиться к испанцам. Все мы видели действия Женералитета по незаконному провозглашению независимости», — заявил король в своём обращении.

Он отметил, что каталонские власти нарушали установленные государством законы.

«Своими решениями они систематически нарушали правила, демонстрируя недопустимую нелояльность к государству, тем, кого они представляют в Каталонии. Они подорвали гармонию и сосуществование в каталонском обществе», — добавил король, слова которого приводит «Россия сегодня».

При этом отметил, что жители Каталонии могут рассчитывать на поддержку всей Испании.