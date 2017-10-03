В Лерике выпал первый снег. Как передает АПА, продолжающиеся несколько дней интенсивные дожди сегодня вечером сменились мокрым снегом, а затем снегом.

Первый снег в основном наблюдается в высокогорных селах, таких как Нуревуд, Пиресора и Оранд.