Председатель объединенного комитета начальников штабов армии США Джозеф Данфорд заявил, что Тегеран, по его мнению, полностью соблюдает условия соглашения по атому между Ираном и «шестеркой» международных посредников.

«Иран не нарушает условия соглашения. Оно (соглашение) позволило воспрепятствовать появлению у Ирана ядерного потенциала», — сказал Дж.Данфорд на слушаниях комитета сената по делам вооруженных сил.

В свою очередь шеф Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что также поддерживает дальнейшее участие США в соглашении с Ираном.

«Если мы можем подтвердить, что Иран соблюдает условия соглашения… это то, что убедит президента (США Дональда Трампа) не выходить из него», — сказал Дж.Мэттис на этих слушаниях (цитата по «Интерфаксу»).

Совместный всеобъемлющий план действий был принят 14 июля 2015 года «шестеркой» международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. Документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.