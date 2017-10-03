В газете The Washington Times опубликован статья под заголовком «Азербайджан – край религиозной толерантности».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье нашли отражение мысли пресс-секретаря Бакинской и Прикаспийской епархии Русской православной церкви Отца Константина, председателя Азербайджанской общины горских евреев Милиха Евдаева и Рамазана Аскерли из бахаистской религиозной общины.

Пресс-секретарь Бакинской и Прикаспийской епархии Русской православной церкви Отец Константин сказал: На протяжении всей истории представители различных народов, этнических групп жили в Азербайджане в условиях мира и спокойствия. Азербайджанский народ прививает представителям других национальностей любовь, доброжелательность. На протяжении всей истории в Азербайджане никогда не было конфликтов между христианами, иудеями и мусульманами. «Политика мультикультурализма и толерантности, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, сегодня успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым. В Азербайджане существует свобода мысли, свобода вероисповедания», — добавил Отец Константин.

Председатель Азербайджанской общины горских евреев Милих Евдаев сказал: «Я всегда говорю евреям: если вам негде жить, приезжайте в Азербайджан. Мы живем в Азербайджане уже две тысячи лет, будем жить и дальше. Мы живем в Азербайджане в условиях мира с представителями различных религиозных и этнических групп. Правительство Азербайджана создало все условия для защиты нашего языка и религии. Мы пользуемся всеми правами и привилегиями, закрепленными в Конституции Азербайджана. Президент Ильхам Алиев в своих выступлениях подчеркивает, что является Президентом каждого гражданина Азербайджана. Мы являемся свидетелями этого заявления в реальной жизни».

Рамазан Аскерли из бахаистской религиозной общины отметил, что Азербайджан, расположенный на стыке Востока и Запада, на протяжении всей истории развивал свою культуру. «Азербайджанский народ демонстрирует толерантность, доброжелательность в отношении других культур и национальностей. Правительство Азербайджана создало все условия для сохранения этой культуры и приняло мультикультурализм как государственную политику. В писаниях бахаизма азербайджанцы представлены как миролюбивые люди, обладающие богатой и древней культурой. Представители бахаистской религиозной общины пользуются этими благоприятными условиями и вносят вклад в развитие нашего общества. Мы признательны правительству Азербайджана за условия, созданные для отправления наших религиозных культов», — добавил Р.Аскерли.