Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит в ближайшее время официальный визит в Украину, сообщил глава украинского МИД Павло Климкин.

«Визит состоится в ближайшее время. Это будет полноценный государственный визит», — сказал П.Климкин во вторник в интервью азербайджанским журналистам.

По его словам, на данном этапе стороны работают над определением сроков визита. «В ходе визита будет подписан широкий пакет двусторонних документов, охватывающие все направления сотрудничества», — подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).

Глава МИД добавил, что ожидается участие И.Алиева в открытии Торгового дома Азербайджана в Украине.