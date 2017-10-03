Министр внутренних дел Арсен Аваков отрицает, что у него есть конфликт с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом, как пишет ГОРДОН, он заявил в комментарии «Українським новинам».

«У нас нет конфликта с президентом», – сказал Аваков.

Глава МВД добавил, что у него с Порошенко возникают рабочие дискуссии, которые носят абсолютно дружеский характер.

2 октября народный депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко заявил, что между Аваковым и Порошенко существует конфликт с самого первого дня избрания главы государства.