Турция приняла решение о строительстве космической станции, сказал премьер-министр страны Бинали Йылдырым на церемонии открытия завода по производству деталей и запчастей для вертолета в промышленной зоне в провинции Эксишехир. Об этом сообщает «Анадолу».

По словам главы правительства, решение принято с целью обеспечить развитие и безопасность в стране за счет космических и авиационных технологий, выявления и использования природных ресурсов для благосостояния населения.

Премьер отметил, что соответствующий законопроект о строительстве космической станции уже направлен на рассмотрение парламента страны.

Йылдырым уточнил, что турецкая космическая станция скорее всего будет готова в этот законодательный период.

Политик напомнил, что проект создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 является совместным проектом стран-участниц НАТО.

«Центральная часть фюзеляжа самолета наряду с США будет производиться и и в Турции, компанией TUSAŞ. Компания уже приступила к производству. В Турции также продолжается производство разведывательных и ударных БПЛА. Производство беспилотников является необходимым с точки зрения обеспечения безопасности в стране»,- добавил он.