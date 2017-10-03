«В настоящий момент Украина является членом СБ ООН. Но мы не можем привлечь Россию к ответственности. Потому что у нее есть право вето».

Об этом заявил находящийся с визитом в Баку глава МИД Украины Павел Климкин.

Он сказал, что в работе ООН есть проблемы и неэффективность: «Главное в этом вопросе – солидарность. Мы должны помогать друг другу. Например, Азербайджан помогает нам в организациях, где он проявляет активность. Организация исламского сотрудничества является примером этой поддержки. В будущем мы хотим стать членом-наблюдателем этой организации. Мы все желаем восстановить территориальную целостность. Поэтому мы должны прибегнуть ко всем методам. Самый правильный – конечно же политический метод» (цитата по АПА).

Министр не захотел проводить параллели между нагорно-карабахским и украинским вопросами: «Карабахский вопрос возник в других политических условиях. В замораживании нагорно-карабахского конфликта заинтересована только Россия».