Находящийся под арестом бывший министр здравоохранения Али Инсанов обратился к председателю Верховного суда.

Как сообщает АПА, в письме А.Инсанов выразил возражение в связи с тем, что по его кассационной жалобе не было проведено судебное заседание.

Отметим, некоторое время назад в Гарадагском районном суде завершился судебный процесс по уголовному делу находящегося под арестом экс-министра здравоохранения Азербайджана Али Инсанова. Приговором суда Али Инсанов был лишен свободы на 7 лет и 5 дней. На приговор была подана апелляционная жалоба, однако суд не удовлетворил жалобу. А.Инсанов обратился в Верховный суд с кассационной жалобой. Однако дата проведения суда по данной жалобе пока неизвестна.

Напомним, в прошлом году в отношении Али Инсанова было возбуждено новое уголовное дело по статьям 234.1 (незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления), 315.2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, либо применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении его близких родственников, а равно угроза применения такого насилия) и 317.2.1 (изготовление, хранение, сокрытие, ношение или использование запрещенных предметов лицами, содержащимися в исправительных учреждениях или следственных изоляторах).

Али Инсанов был арестован в октябре 2005 года. Ему были предъявлены обвинения в присвоении государственных средств и организации незаконной приватизации государственных активов. В апреле 2007 года решением Бакинского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества и последующим трехлетним запретом работать на государственной должности.