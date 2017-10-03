Германия выступает за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил германский посол в Баку Михаэль Киндсграб журналистам, отвечая на вопрос о проявлении сепаратизма в Европе и вне его пределов.

«Испания является частью ЕС и близким партнером Германии. ЕС проводит единую политику», — заявил М.Киндсграб, коснувшись ситуации вокруг желания Каталонии выйти из состава Испании.

Он напомнил, что Еврокомиссия уже высказала свою однозначную позицию по поводу Каталонии.

«Официальный Берлин надеется на скорейшее подписание нового соглашения между Азербайджаном и ЕС», — подчеркнул посол.

Говоря о нагорно-карабахском урегулировании и проявлении сепаратизма на азербайджанской территории, дипломат подчеркнул, что официальный Берлин признает территориальную целостность Азербайджана.

«Мы хотим продолжения мирных переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта», — отметил М.Киндсграб.

Также он заявил, что Азербайджан является одним из пяти главных экономических партнеров Германии.

По его словам, Азербайджан поставляет свои нефтегазовые ресурсы европейским странам, в том числе Германии.

«Германия поддерживает усилия Азербайджана по диверсификации своей экономики,» добавил посол, слова которого приводит «Тренд».