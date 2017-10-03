Подконтрольное «Исламскому государству» агентство «Амак» обнародовало видео, на котором запечатлены захваченные российские военнослужащие. Как пишет российский интернет-портал «Лента.ру», ролик публикует Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

На записи один из двух человек, имеющий большую бороду, представляется Заболотным Романом Васильевичем, называет год и место своего рождения (1979, Аксайский район Ростовской области), а также сообщает, что был пленен при контрнаступлении ИГ в районе сирийского поселка Шуля. Также он называет имя второго человека — Сурканов Григорий Михайлович. Тот в течение всего видео молчал.

На лицах обоих заметны следы побоев.