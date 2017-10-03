Член сборной команды Азербайджана по прыжкам на батуте Михаил Малкин стал победителем соревнований по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) этапа Кубка мира, который прошел в португальском городе Лоле.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ из Федерации гимнастики Азербайджана, на турнире, где участвовали представители более 20-и стран, наш гимнаст, привлекший к себе внимание своими уверенными выступлениями в квалификации, получил от судей самую высокую оценку и попал в финал. Азербайджанский батутист, безупречно выполнив свою программу и в решающей стадии соревнований, смог оставить всех соперников позади и завоевать золотую медаль Кубка мира.

Напомним, что Михаил также завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира, который проходил в Баку в феврале текущего года. А впереди нашего спортсмена еще ждет международный турнир в испанском Вальядолиде, который состоится в начале октября, а также Всемирные соревнования среди возрастных групп в болгарской Софии (9-11 ноября).