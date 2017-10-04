Издание Business Insider обнародовало снимки роскошных апартаментов, которые в настоящее время планирует приобрести семья Обамы. Они расположены в квартале Манхэттена — Верхнем Ист-Сайде. Об этом сообщает «Корреспондент».

Сообщается, что Обама был замечен на 15 этаже дома в Грейси Сквер напротив парка Карл Шерс.

Здание было построено в 1930 году и является по сей день одним из самых престижных и элегантных в Нью-Йорке.

Вблизи дома расположен Центральный парк и широкий судоходный пролив Ист-Ривер.

Апартаменты, которые намерен купить экс-президент США, являются двухуровневыми и их стоимость составляет 10 миллионов долларов. В квартире имеются пять спален и четыре ванные комнаты.