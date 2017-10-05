Массовая реализация на рынке изделия Defense Distributed может столкнуться с трудностями, отмечает Ars Technica. Согласно американскому законодательству, все компоненты пистолетов, за исключением рамок, допускают покупку в сети, для рамок обязательна регистрация (на нижней части ствольной коробки заводских изделиях наносится серийный номер). Также граждане США имеют право самостоятельно изготавливать огнестрельное оружие (в некоторых штатах изделие необходимо зарегистрировать), но не могут свободно передавать его другим.

Станок Ghost Gunner 2 является обновленной версией станции, выпущенной три года назад Defense Distributed. Предыдущая модель позволяла распечатать детали для сборки винтовок AR-10 и AR-15, а также M1911. Стоимость оборудования составляла 1200 долларов, вместе с комплектующими для оружия — около 2000 долларов.