Защитники сборной Испании Херард Пике и Серхио Рамос поругались из-за разногласий о прошедшем в Каталонии референдуме. Об этом сообщает российский интернет-портал Лента.ру со ссылкой на AS.

Рамос считает, что наличие в национальной команде Пике, открыто выступившего за независимость Каталонии, негативно сказывается на обстановке внутри сборной. Отмечается, что и без того напряженные отношения Рамоса, представляющего мадридский «Реал», и Пике, защищающего цвета «Барселоны», окончательно испортились.

Впрочем, временно исполняющий обязанности президента испанской федерации футбола Хуан Луис Ларреа опроверг появившуюся в СМИ информацию о наличии конфликта между игроками сборной страны Серхио Рамосом и Херардом Пике на фоне референдума о независимости Каталонии.