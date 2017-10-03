Защитники сборной Испании Херард Пике и Серхио Рамос поругались из-за разногласий о прошедшем в Каталонии референдуме. Об этом сообщает российский интернет-портал Лента.ру со ссылкой на AS.
Рамос считает, что наличие в национальной команде Пике, открыто выступившего за независимость Каталонии, негативно сказывается на обстановке внутри сборной. Отмечается, что и без того напряженные отношения Рамоса, представляющего мадридский «Реал», и Пике, защищающего цвета «Барселоны», окончательно испортились.
«Отношения между Рамосом и Пике такие же, как и обычно, никаких проблем между ними нет. Всё, что я читал в прессе о натянутой атмосфере в команде не соответствует действительности», — цитирует чиновника издание AS.
По словам Ларреа, Пике, не единожды высказывавшийся в поддержку идеи о независимости Каталонии, не покинет расположение сборной Испании и сможет принять участие в ближайших матчах команды в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.
«Пике останется в команде, если только не получит травму», — добавил он.