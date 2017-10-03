Баку примет «Argus Международный нефтяной саммит в Азербайджане 2017», который проводит глобальное международное ценовое агентство Argus при поддержке генерального партнера – Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Саммит пройдет 12–13 октября в Boulevard Hotel Baku и станет одним из ключевых событий в Каспийском регионе, который соберет на своей площадке топ-менеджеров крупнейших нефтяных, транспортных, торговых, нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний для анализа последних событий и перспектив их развития в ближайшем будущем, — сказано в сообщении, передает abc.az.

Участники саммита планируют рассмотреть особенности развития логистических маршрутов для экспорта нефти и нефтепродуктов, нефтехимии, изменения на внутренних рынках стран Каспийского региона, изучить вопросы расширения и модернизации транспортной и нефтеперерабатывающей инфраструктуры, а также обсудить специфику взаимодействия с иранским рынком.