Глава исполнительной власти Лачинского района Агыль Назарли уклонился от ответа на вопросы журналистов о судьбе главы юридического отдела исполнительной власти Физули Танрывердиева, пишет «Туран».

Bо вторник Назарли буквально убежал от журналистов, требовавших от него ответа на вопрос: почему в государственной организации на руководящей работе сидит человек, открыто поддерживающий курдских сепаратистов?

Напомним, что Танрывердиев на своей странице в Фейсбук открыто приветствовал провозглашение Курдской автономии на севере Ирака.

Официальные органы никак не прореагировали на этот беспрецедентный случай.