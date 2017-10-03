«За адресной социальной помощью к нам обратились примерно 100 тысяч семей. В настоящее время все они получают эту помощь. Мы провели всеобъемлющее исследование, которое показало, что 30 процентов обратившихся семей действительно не имеют трудозанятых представителей. Но даже если один член из этих семей будет работать и зарабатывать, скажем, 500 манатов, он не сможет полностью обеспечить всех родных. Как правило, такие семьи – многодетные», — заявил министра труда и социальной защиты населения Салим Муслимов в интервью сайту «Хаккын».

По его словам, министерство планирует привлечь остальные 70 процентов к программе самозанятости, поскольку в этих семьях действительно есть трудоспособные люди, которые смогут создавать свои хозяйства, трудиться и зарабатывать.

«По нашим скромным подсчетам, это составляет примерно 300-400 тысяч людей. Речь идет о реальных переменах в жизни целого пласта нашего общества. Вот эти 300-400 тысяч людей будут получать от государства не помощь на пропитание, а активы, с помощью которых они могут создать свое частное дело. В дальнейшем все эти средства вновь вернутся в бюджет государства. При реализации этой программы мы не руководствуемся целью повысить ВВП или другие макроэкономические показатели, мы ставим перед собой задачу осуществить один из главных принципов социального государства – поддержку собственных граждан.

Посредством наших центров занятости мы провели еще одно фундаментальное исследование и получили весьма любопытные цифры. Оказывается, в нашей стране 890 тысяч лиц женского пола с 16 по 60 лет нигде не работают. Представляете? Все они сидят дома», — отметил С.Муслимов.

Вместе с тем, как подчеркнул министр, многие представительницы женской половины населения не хотят работать, и это в большей мере объясняется спецификой национального традиционализма:

«Женская половина открыто заявляет: мы не хотим работать, поскольку заняты домашним хозяйством. И они не обращаются за помощью, не ищут работы, поэтому их невозможно отнести к категории безработных. В советское время эта часть населения трудилась на посевных полях. Да, они занимались домашним хозяйством, но и трудились на полях. Привлекая их к программе, мы обеспечим их доходами, которые они будут привносить в свои семьи. Понимаете, как правило, азербайджанцы не воспринимают иждивенчества. Мы предпочитаем зарабатывать собственным трудом, а не висеть на чьей-то шее. Не так ли? А вот теперь они будут трудиться и зарабатывать. Если в период больших нефтяных денег основой экономического развития были госпроекты, которые и обеспечивали занятость населения, то сейчас краеугольным камнем нашей политики является сама занятость населения. Сегодня в Азербайджане всего 5 процентов безработных. И это правда, поверьте! К нам обратились за работой 252 тысячи людей, которых мы и зарегистрировали в качестве безработных».

Кроме того, С.Муслимов посетовал на проблемы с южным регионом, где, по его словам, «люди не хотят работать».

«Но сейчас мы реально боремся против этого, особенно после поправок в законодательстве. С 163 тысяч мы сократили до 97 тысяч задействованных семей. К примеру, у кого-то есть земельный участок, но он его не обрабатывает, не трудится. Раньше это удавалось скрывать, но после введения системы общей базы по линии Минналогов мы уже знаем, кто зарегистрирован в качестве предпринимателя. Если у человека есть земля, но он ее не обрабатывает, то незамедлительно лишается права на получения адресной соцпомощи. Я спрашиваю людей – у вас земельные участки, почему вы не работаете? Они заявляют – нужны большие инвестиции для этого. Я говорю, тогда продавайте землю. Не хотят! Работать не хотят, землю продавать тоже. Что за логика? Более того, требуют адресную помощь у государства.

Сейчас мы планируем внести еще одну поправку в закон об адресной соцпомощи. Согласно нашему предложению, только та семья может обратиться за помощью, где на одного трудоспособного члена семьи приходится четыре нетрудоспособных.

И еще, средняя заработная плата в стране составляет 522 маната. А семья состоит, к примеру, из 5 человек. Минимальная потребительская корзина для такой семьи составляет 580 манатов. Если кормилец семьи получает 522 маната, то он не способен обеспечить семью. Значит, у этой семьи есть право обращения на соцпомощь, не так ли? Но мы должны значительно ограничить право семей на получение помощи. К примеру, семья состоит из 8 человек, из которых 5 трудоспособны. Но они отказываются работать, претендуя при этом на соцпомощь. С какой стати, спрашивается?», — рассказал министр.