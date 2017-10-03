Главное Управление культуры и туризма города Баку провело благотворительную акцию в Доме престарелых в поселке Бильгя, посвященное Международному дню пожилых людей — 1 октября, передает Тренд.

Завсектором Главного Управления культуры и туризма города Баку Сабина Мамедова, директор Дома престарелых Гатиба Асадова, представители Федерации киокушин карате Азербайджана поздравили жителей Дома престарелых с праздником. Пожилым людям были вручены подарки.

С концертной программой выступили Эльвин Аббасов, Кенуль Мамедли, Ани Мусаги и Эльчин Исмаилов.

Международный день пожилых людей — отмечается с 1 октября начиная с 1991 года. Был провозглашён на 45-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция № A/RES/45/106 от 14 декабря 1990 года) под названием международный день престарелых.

1 октября проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе. Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные благотворительные акции.