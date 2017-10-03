Лучшей туристической достопримечательностью Европы стала ирландская тюрьма, расположенная на острове Спайк. Ее прозвали ирландским «Алькатрасом», сообщает The Daily Mail.

Тюрьма получила награду World Travel Awards 2017. Здание обошло по популярности римский Колизей, Эйфелеву башню и Букингемский дворец.

По данным СМИ, здания тюрьмы были построены еще в VI веке, изначально там располагался монастырь, потом там собирали заключенных перед высылкой в Австралию. Тюрьма работала до 2004 года, а с 2016 года ее разрешили посещать туристам. Кроме стандартных экскурсий, там предлагают также провести ночь в одиночных камерах, где ранее содержали особо опасных заключенных.