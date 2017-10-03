Председатель партии Народного фронта единого Азербайджана прокомментировал вчерашние события в американском Лас-Вегасе, где в результате стрельбы, открытой по посетителям музыкального фестиваля 64-летним местным жителем Стивеном Паддоком множество людей погибли и получили ранения.

Гасангулиев в интервью АПА заявил, что этот инцидент имеет глубокие причины.

Выразив соболезнования близким жертв трагедии, председатель ПЕНФА отметил, что погибшие в устроенной в Лас-Вегасе бойне стали жертвами царящей в Америке политической коррупции.

«Это не просто бойня, устроенная каким-то психопатом. Как известно, уже много лет в США продолжаются дискуссии о введении ограничений на продажу оружия Особенно интенсифицировался этот процесс после 1975 года. В США многие понимают, что государство должно строго контролировать продажу оружия. То есть, при его реализации должна более тщательно изучаться личность приобретателя, его прошлое и текущее психологическое состояние и пр. Однако, несмотря на общественный протест, хаос в сфере продажи оружия продолжает сохраняться. Вследствие этого широк и масштаб связанных с этим трагедий. Я просмотрел последнюю статистику по данной тематике. Только за 9 месяцев этого года в США совершено 8673 убийств с применением огнестрельного оружия. В 2014 году этот показатель составил 8124 человек. Как видите, цифры растут из года в год. В американской прессе я прочитал статью, где проводятся сравнения в связи с этим. В Европе количество убийств с применением огнестрельного оружия за год составляет 1-2 на миллион человек. В ряде западных стран, например в Канаде, Португалии и Греции, этот показатель не превышает 4-5человек. Возьмем, к примеру, нашу страну. В Азербайджане количество убийств, совершаемых за год из огнестрельного оружия, ниже среднеевропейского показателя. А в США он составляет 31 человека на каждый 1 миллион. Вы представляете, что это значит? Это в 16 раз больше, чем в нашей стране. Вне всякого сомнения, простые американцы очень обеспокоены такой ситуацией. Так почему же тогда в США не принимается закон об ограничениях на торговлю оружием? Вот почему в начале беседы я подчеркнул, что погибшие в лас-вегасской бойне являются жертвами политической коррупции. Национальная стрелковая ассоциация США (National Rifle Association — NRA) создана в 1871 году. На данный момент в ней насчитывается около 5 млн. членов. Руководство этой структуры состоит главным образом из республиканцев. Хочу отметить также факт, Ассоциация сыграла немалую роль в избрании Дональда Трампа президентом США. В мире нет такой продукции, продажа которой приносила прибыль в размере 2 тыс. процентов, то есть превышала себестоимость в 20 раз. Приведу пример- оружие с себестоимостью в 5 долларов реализуется на рынке за 100 долларов. Таким образом, торговля оружием является одним из самых прибыльных видов бизнеса в мире».

Г. Гасангулиев фактами обосновал то, что погибшие в Лас-Вегасе стали жертвами политической коррупции: «Согласно всем проведенным в США в этом направлении исследованиям, эта ассоциация имеет большие заслуги в продвижении карьеры республиканцев (88%) и демократов (11%). Опять же по этим данным, 47% республиканцев получают финансовую поддержку своей избирательной компании от Национальной стрелковой ассоциации США. Представьте, что за 8 лет своего президентства Барак Обама сколько не пытался, но не смог добиться принятия закона об ограничение на продажу оружия. Национальная стрелковая ассоциация США и находящиеся под их влиянием конгрессмены не допустили этого. Вы видите, как почти каждый день в США недовольный родителями, учителями или одноклассниками, либо ругающийся с семьей или начальником на работе человек совершает массовые убийства. Они совершают эти преступления в школах, университетах, местах массового скопления людей, чтобы нагнать ужас на общество. Стреляют без какой-либо причины в детей, невинных людей. Несмотря на все это, в США не принимается закон об ограничении на продажу оружия. Смотрите, эти конгрессмены, которые пытаются учить мир как бороться с коррупцией, зная, что непринятие закона приводит к убийству граждан США, невинных людей, детей, все равно не идут на этот шаг. Они ссылаются на вторую поправку к Конституции: граждане имеют право на хранение оружия. Несомненно, что вторая поправка к Конституции является ничем иным, как инструментом прикрытия корпоративных интересов. Потому что занимающиеся производством и продажей организации получают большую прибыль от этого. Часть этой прибыли достается погрязшим в коррупции конгрессменам. В этой связи, можно однозначно сказать, что и последняя трагедия в США является кровавым результатом политической коррупции. С 1975 года были выдвинуты чуть ли не 10 разных инициатив для принятия закона об ограничении на продажу оружия. Но каждый раз этого не допускали Национальная стрелковая ассоциация США и находящиеся под их влиянием конгрессмены. Напомню, что в составе этой Ассоциации был учрежден «Фонд политической победы», название которой говорит само за себя. Посредством этого фонда и другими путями предотвращаются попытки принятия закона об ограничении на продажу оружия. Это постыдный факт для государства-лидера, считающих себя демократической страной США. Считаю, что они должны немного подумать и постесняться, когда обвиняют другие страны в коррупции».