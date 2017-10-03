Катерина была гражданской женой одного из сыновей владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. С Сарханом у девушки было двое детей, но сейчас молодой человек не интересуется их судьбой. Он успел жениться, развести и завести другие отношения. Екатерина считает, что именно она была его главной любовью, о чем и рассказала на телеканале 360.

Девушка утверждает, что ей принадлежит трехэтажный особняк в Лесном городке, построенный в греческом стиле. В нем прописана как она, так и ее двое детей: 13-летняя Руслана и 7-летний Давид. Этот дом выделяется на фоне остальных домов:

— Три дня назад я приезжала к дому, в котором мы жили с детьми и Сарханом. На воротах огромный красный баннер: «Продается». Набрала указанный номер телефона, спрашиваю: как вы можете продавать дом с прописанными там людьми? Это мой дом. Трубку повесили», — плачет обманутая женщина.

Документов на руках, подтверждающих право собственности на недвижимость, у нее нет. Дом продали без ее согласия.

Катерина показала в передаче несколько снимков той прошлой жизни, сделанных в доме. Интерьер дома роскошный: шторы за 200 тысяч долларов, старинная французская мебель, колонны из мрамора с позолоченным отливом.

— Мы создавали свой уют. Думали, в этом доме будем жить долго. И, конечно же, когда уезжала отсюда с детьми, не думала, что навсегда. Сейчас я хочу вновь вернуться в этот дом. Это мой дом, — говорит Екатерина Романова. — Я пыталась выйти на Сархана, но прежний телефон недоступен. С его друзьями связи нет. За эти четыре года, что мы не вместе, он ни разу не позвонил и не поинтересовался, все ли хорошо с детьми? Где они живут? Он даже ни разу не поздравил с днем рождения сына… И дочь… Хотя так любил их. Я не понимаю… Почему все так…»

Четыре года назад красивая жизнь закончилась, так как у отца Сархана начались проблемы с бизнесом. Легендарный Черкизовский рынок закрыли. Мужчина начал поднимать на гражданскую жену руку: «Однажды он чуть не задушил меня в машине, спасли случайные прохожие».

Дом стало дорого содержать, поэтому семья решила переехать в квартиру:

— Мы взяли самое основное. Ведь через несколько месяцев должны были вернуться в этот дом. Я помню, сидели с детьми в машине. А охранники выносили наши вещи. Потом я поднялась в квартиру. А машина с детьми сорвалась с места. Я поняла, что он решил меня бросить и забрать детей. Эти четыре месяца я не могла спать и есть. Я не понимала, почему он так поступил», — рассказала женщина.

Через пару месяцев мужчина решил вернуть детей матери. Бывшая гражданская жена Исмаилова признается, что никогда и не претендовала на недвижимость и его деньги. Она лишь хочет, чтобы ее дети ни в чем не нуждались.

У женщины не было денег на оплату съемной квартиры, поэтому знакомый настоятель предложил ей пожить при храме. С детьми и матерью она переехала в маленькую тесную комнату. Из элитной жизни с прислугой, няньками для детей, гувернантками и поездками на море на частном самолете — в жизнь в монастыре с работой в церковном буфете с зарплатой в 15 тысяч рублей. Екатерина вспоминает, что ничего не умела делать.

— Первое время надо мной постоянно смеялись в храме, я ведь ничего не умела делать: мыть пол, посуду. У меня всегда были слуги, водители и охранники», — говорит бывшая гражданская жена Исмаилова.