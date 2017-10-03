Прошедшие по итогам выборов в парламент три из четврех политических сил выступали за членство Армении в ЕАЭС, заявил вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов.

«Я не помню, чтобы фракция «Елк» на выборах заявляла, что выступает против членства. Еще вопрос – набрала ли эта сила необходимые 7%, если б высказалась против. Для большинства населения Армении вопроса о выходе Армении из ЕАЭС не существует», — сказал он.

По его словам, необходимо думать о том, что дало Армении вступление в ЕАЭС. «Только снижением цены на газ наша экономика выиграла больше, чем если бы мы выбрали ассоциацию с Евросоюзом», — подчеркнул Э.Шармазанов.