Близкие Угура Велиева, скончавшегося в результате ДТП с участием бывшего министра иностранных дел Тофика Зюльфюгарова, требуют, чтобы виновники аварии оказали помощь пострадавшей семье.

В связи с этим обратившаяся в Qafqazinfo Наиля Мирзяева сообщила, что у Угура Велиева трое детей:

«Он снимал жилье и жил вместе со своей разведенной дочерью и ее 12-летним ребенком. Он был единственным кормильцем в семье. Заработанные им деньги шли на аренду и лечение дочери. Сейчас его дочь находится в тяжелом состоянии в Институте пульмонологии. Она даже не знает, что ее отец скончался. Мы просим виновных в аварии обоих водителей – бывшего министра иностранных дел Тофика Зульфугарова и Расима Аскерова оказать помощь этой семье и выплатить им нанесенный ущерб».

Напомним, что в результате проведенного правоохранительными органами расследования выявлено, что в ДТП пешеход Угур Велиев вначале был сбит боковым зеркалом автомобиля марки Mercedes, за рулем которого находился бывший министр иностранных дел Тофик Зульфугаров, а затем его переехал грузовик Ford, управляемый Расимом Аскеровым.