Глава компании Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) Димитрис Лоис (Dimitris Lois) скончался 2 октября.

Как передает РИА Новости об этом говорится в сообщении компании.

«Coca-Cola HBC сегодня с глубокой печалью объявляет о смерти своего главы Димитриса Лоиса 2 октября 2017 года», — сообщается в релизе. В сентябре компания сообщала, что Лоис временно покинет пост главы из-за проблем со здоровьем.

«Мы глубоко опечалены известием о смерти Димитриса. Это была большая честь знать его лично и работать вместе с ним в течение многих лет», — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров Coca-Cola HBC Анастассиса Дэвида (Anastassis David).

Михалис Имеллос (Michalis Imellos) пока продолжит исполнять обязанности главы компании, отмечено в релизе.

Coca-Cola Hellenic – одна из крупнейших компаний в мире по розливу и дистрибуции напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company. Coca-Cola Hellenic ведет бизнес в 28 странах. В компании по состоянию на первую половину 2017 года было занято порядка 29,6 тысячи человек.