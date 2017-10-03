Нобелевская премия по физике за 2017 год была вручена создателям международной коллаборации LIGO, благодаря которым были пойманы первые гравитационные волны – физикам Райнеру Вайссу, Барри Баришу и Кипу Торну.

Как передает Газета.ру, гравитационные волны — изменения гравитационного поля, распространяющиеся подобно волнам. Их существование предполагали многие ученые, в том числе — Альберт Эйнштейн, но впервые они были обнаружены 14 сентября 2015 года на установках LIGO — лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории. Сигнал исходил от слияния двух черных дыр массами 36 и 29 солнечных масс на расстоянии около 1,3 млрд световых лет от Земли. Об открытии ученые сообщили 11 февраля 2016 года.

Ранее наиболее вероятными претендентами на Нобелевскую премию в этой области были названы Митчелл Фейгенбаум за открытия в области нелинейных и хаотических систем, российский астрофизик Рашид Сюняев за глубокий вклад в понимание Вселенной и Фаэдон Аворис, Пол МакЮэн и Корнелис Деккер, которые сделали значительный вклад в исследования углеродных нанотрубок, графена, графеновых нанолент и их использования в электронике.

В 2016 году лауреатами Нобелевской премии стали ученые Джеймс Таулес из Университета Вашингтона, Фредерик Халдейн из Принстона и Джон Костерлиц из Университета Брауна, внесшие весомый вклад в развитие науки о топологических фазовых переходах.