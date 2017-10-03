Пенсионерка из Башкирии подозревается в том, что сожгла автомобиль своего соседа. Об этом говорится в сообщении Управления МВД по Республике Башкирия, передает Lenta.

Инцидент произошел в Учалинском районе. В местную полицию обратился 30-летний житель, который сообщил, что его ВАЗ-21093 сожгли.

Личность подозреваемой в поджоге была быстро установлена: ею оказалась 67-летняя женщина.

По предварительным данным, пенсионерке надоело, что ее сосед ездит на своей «девятке» по деревне с громко включенной музыкой. Кроме того, автовладелец живет неподалеку, поэтому шум от машины ей сильно досаждал.

Сейчас устанавливаются причины возгорания. По факту повреждения автомобиля решается вопрос о возбуждении уголовного дела.